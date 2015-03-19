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В Кемеровской области собака перешла дорогу по пешеходному переходу

Автор:
Виталий Аксененко
Дата публикации:
07:18
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В Кемеровской области в поселке Демьяновка собака перешла дорогу по пешеходному переходу

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