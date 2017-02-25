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Двор не убирается от снега в Санкт-Петербурге

Автор:
ivanes1973
Дата публикации:
11:32
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Всю зиму дороги в жилой зоне не убираются. В дворовом проезде от колёс автомобилей образовалась колея.

  • 12
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Комментарии (0)

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