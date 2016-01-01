Большое подтопление образовалось на улице Бриллиантовая в Барнауле

Автор: grigorij007 Дата публикации: 11:43

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Это наша самая любимая улица в г. Барнаул. Мы каждый день штурмуем ее, кто как может, на машине, пешком, в болотниках, а кто то и плавает по ней на подводной лодке. У нас у каждого своя причина каждый день проходить по ней, я например езжу на работу утром и вечером, а кто то водит ребятишек по ней до школы, но всех нас объединяет - она самая "бриллиантовая" улица города.