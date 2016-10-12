Незаконная врезка коммуникаций в жилом доме в Москве (28.02.17.)

Автор: s1082s Дата публикации: 11:47

22

22 0

17 февраля 2017 года зафиксирован факт самовольной врезки в общедомовые коммуникации. На первом этаже жилого дома из трехкомнатной квартиры переоборудовали 4 однокомнатных министудии. В каждую такую студию из жилых комнат вывели канализацию, водопровод и самовольно присоединились к общедомовому имуществу. 28 февраля 2017 года силами управляющей компании демонтированы самовольные врезки. Организатор таких министудии продолжает искать решение для восстановления и угрожает остальным жильцам.