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Незаконная врезка коммуникаций в жилом доме в Москве (28.02.17.)

Автор:
s1082s
Дата публикации:
11:47
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17 февраля 2017 года зафиксирован факт самовольной врезки в общедомовые коммуникации. На первом этаже жилого дома из трехкомнатной квартиры переоборудовали 4 однокомнатных министудии. В каждую такую студию из жилых комнат вывели канализацию, водопровод и самовольно присоединились к общедомовому имуществу. 28 февраля 2017 года силами управляющей компании демонтированы самовольные врезки. Организатор таких министудии продолжает искать решение для восстановления и угрожает остальным жильцам.

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