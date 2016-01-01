Коммунальщики повредили жилой дом, при расчистке территории от снега в Уфе

Автор: tim82 Дата публикации: 11:55

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После не однократного обращения и жалоб в контролирующие органы, ЖЭУ варварски подчистили территорию в городе Уфа.