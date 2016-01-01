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Дороги находится в плохом состоянии в селе Моховое

Автор:
pi4er1
Дата публикации:
12:42
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Дороги в селе Моховое Московской области находится в плохом состоянии. Местами образовались ямы.

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