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Неочищенные дороги в Уфе

Автор:
Chipmaster
Дата публикации:
14:44
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Город Уфа, улица генерала Горбатова по которой с горем пополам, со скрипом и бряканьем несчастных подвесок пытаются перемещаться автомобили. В бесснежное время года всё ещё не так плохо - асфальт хоть и побит, покрытие всё же вполне сносное и, как никак, две полноценные полосы. Стоит выпасть снегу, начинается веселуха - дорогу не чистят, две полосы постепенно превращаются в одну и ту - заснеженную и разбитую так, что впору бросать машину и идти пешком. Или пересаживаться на внедорожник, что, впрочем, поможет проехать по этому бездорожью, но не поможет когда две полосы превратились в одну и с обеих сторон на эту полосу стараются влезть машины - всем надо ехать, никто не хочет стоять по полчаса в ожидании счастливого момента, когда полоса освободится от встречки. Но и это ещё не всё. Чем больше снега, тем большие колдобины накатывают колёса автомобилей и, когда приходит оттепель, эти колдобины превращаются в огромные ледяные голыши, размером, порой, с большой арбуз. И эти колдобины не единичны - ими усыпаны целые участки дороги. Ехать в таких места на обычных малолитражках практически невозможно и приходится ловить момент, чтобы выехать на встречную полосу и успеть проскочить по ней до светофора на перекрёстке с улицей Менделеева. И когда на встречке появляется автомобиль, едущий по своей "законной" полосе, возникает пробка. Ибо назад сдать нереально - там уже скапливаются несколько машин и точно такая же картина с другой стороны. И встаёт не только ул. Генерала Горбатова, но и крайний правый ряд улицы Менделеева, с которого на Генерала Горбатова поворачивают автомобили. Нередки и аварии, потому что с этих ледяных глыб машины часто просто соскальзывают вбок на встречную полосу. И вины водителей в том нет - невозможно удержать машину на ледяном уклоне, утыканным ледяными "арбузами". Один из таких моментов запечатлён на видео, правда в этом случае водителю удалось удержать машину и колея помогла. Вот так и мыкаемся каждую зиму, материм коммунальщиков и выкладываем по весне кругленькие суммы за ремонт подвески. А куда деваться - другого проезда здесь нет. А администрация города и коммунальные службы и в ус не дуют. И рапортуют вышестоящим инстанциям о том, что в городе всё отлично, коммунальные службы работают по графику, дороги в порядке. Полный беспредел.

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Комментарии (1)

  • Chipmaster
    12:31
    Странно - почему то звука нет... Исходник звучит нормально.
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