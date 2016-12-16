На Калужском шоссе обрушился строящийся тоннель

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На Калужском шоссе обрушился строящийся тоннель

Автор:
denis947
Дата публикации:
12:50
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Более 30 спасателей и 12 единиц спецтехники работают на месте обрушения строящегося тоннеля на Калужском шоссе, сообщила Агентству городских новостей «Москва» начальник отдела информационного обеспечения деятельности Главного управления МЧС России по столице Оксана Золотова. «В строящемся тоннеле на Калужском шоссе произошло обрушение бетонной заливки на площади 40 кв. м. Организована проверка нахождения людей по обе стороны тоннеля. На месте происшествия работают 33 человека личного состава и 12 единиц техники. Также на месте происшествия работают кинологи и психологи. Сил и средств достаточно», - сказала О.Золотова. Она добавила, что движение транспорта в районе ЧП затруднено, однако автоинспекторы регулируют проезд транспорта.

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