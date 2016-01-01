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Подтопленная дорога в городе Донской Тульской области

Автор:
Справедливый Донской край
Дата публикации:
14:47
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В городе Донской Тульской области талой водой подтопило дорогу. Это единственная дорога в детский сад.

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