Пожарные из Махачкалы сыграли в футбол в полной экипировке

Автор: mreportertv Дата публикации: 13:44

18

18 0

Забить гол в противогазе и с кислородным баллоном - пожарные из Махачкалы показали, как можно играть в футбол не в самых простых условиях.