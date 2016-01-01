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Пожарные из Махачкалы сыграли в футбол в полной экипировке

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:44
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Забить гол в противогазе и с кислородным баллоном - пожарные из Махачкалы показали, как можно играть в футбол не в самых простых условиях.

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