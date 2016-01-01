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Пресс-конференция начальника Московского метрополитена Дмитрия Пегова

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
14:20
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В здании ГУП «Московский метрополитен» прошла пресс-конференция начальника Московского метрополитена Дмитрия Пегова. На пресс-конференции прошла презентация официального мобильного приложения Московского метрополитена – «Метро Москвы». Журналистам рассказали об испытаниях поезда нового поколения «Москва» на Таганско-Краснопресненской линии. Официальный запуск поезда состоится весной 2017 года.

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