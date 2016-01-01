Грязный снег не убирают с обочин дорог в Петрозаводске

Автор: Юлия Иванова Дата публикации: 14:54

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Снег не вывозился всю зиму и начал таять. Ни проехать ни пройти. А ещё и стоящие всю зиму вдоль дороги, словно в спячке автомобили.