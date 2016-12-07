Сильный ливень с градом прошёл в Турции
- Автор:
- Yulia Taştan
- Дата публикации:
- 15:01
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- 10
Сильный ливень с градом прошёл в городе Измир в Турции.
- 10
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Сильный ливень с градом прошёл в городе Измир в Турции.
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