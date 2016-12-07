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Сильный ливень с градом прошёл в Турции

Автор:
Yulia Taştan
Дата публикации:
15:01
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Сильный ливень с градом прошёл в городе Измир в Турции.

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