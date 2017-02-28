Сход снега с крыши жилого дома в Республике Коми

Автор: Аноним Дата публикации: 16:43

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В г. Вуктыл Республики Коми по ул. Пионерская, д 19, на протяжении зимы не чистили снег на крыше. В результате этого на крыше образовались огромные сугробы. Когда наступила оттепель, снег начал самопроизвольно сходить с крыши. Засыпал полностью проезд во двор дома. Результатом обращения в коммунальные службы стало ограждение красной лентой части двора. Но в после очередного схода снега ее снесло и засыпало двор еще больше. Дорогу не чистят, люди с трудом пробираются в подъезд, проехать не возможно. Скорая помощь не проедет и подавно. Власти не реагируют.