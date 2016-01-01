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На дорогах образовались многочисленные ямы в Костроме

Автор:
akaspirit
Дата публикации:
16:52
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В Костроме дороги покрылись многочисленными ямами.

  • 16
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