ДТП с участием полицейского автомобиля осложнило движение транспорта на Русаковской улице

Автор: tim777 Дата публикации: 16:38

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2 марта днём в центре Москвы произошло ДТП с участием полицейского автомобиля. На Русаковской улице столкнулись а/м "Форд Монден" принадлежащий МВД и внедорожник "Рендж Ровер Эвог". По предварительным данным девушка, управлявшая внедорожником "Рендж Ровер" двигалась по Русаковской улице в сторону центра. В районе дома №11 она остановилась в крайнем левом ряду в ожидании разрешающей левый поворот стрелки в сторону Леснорядской улицы. Двигавшийся следом водитель а/м "Форд" вероятно поздно заметил внедорожник, попытался вывернуть руль вправо, однако избежать удара не смог. В результате столкновения оба автомобиля получили различные механические повреждения. Участники ДТП не пострадали и вызвали экипаж ГИБДД для оформления происшествия. Движение транспорта оказалось затруднено. Автомобильная пробка растянулась до улицы Стромынка. Причины произошедшего и степень виновности участников ДТП устанавливаются.