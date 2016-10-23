Собака спасателей не обнаружила четвертого пострадавшего на Калужском шоссе

Подразделения МЧС продолжают работу на месте обрушения тоннеля на Калужском шоссе. Ведётся поиск рабочего

На Калужском шоссе обрушился строящийся тоннель

На место обрушение тоннеля на Калужском шоссе прибыли экстренные службы города

На место обрушения тоннеля на Калужском шоссе прибыл вертолёт ЦЭМП

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  ДТП с участием полицейского автомобиля осложнило движение транспорта на Русаковской улице

ДТП с участием полицейского автомобиля осложнило движение транспорта на Русаковской улице

Автор:
tim777
Дата публикации:
16:38
  • 41
  • 1

2 марта днём в центре Москвы произошло ДТП с участием полицейского автомобиля. На Русаковской улице столкнулись а/м "Форд Монден" принадлежащий МВД и внедорожник "Рендж Ровер Эвог". По предварительным данным девушка, управлявшая внедорожником "Рендж Ровер" двигалась по Русаковской улице в сторону центра. В районе дома №11 она остановилась в крайнем левом ряду в ожидании разрешающей левый поворот стрелки в сторону Леснорядской улицы. Двигавшийся следом водитель а/м "Форд" вероятно поздно заметил внедорожник, попытался вывернуть руль вправо, однако избежать удара не смог. В результате столкновения оба автомобиля получили различные механические повреждения. Участники ДТП не пострадали и вызвали экипаж ГИБДД для оформления происшествия. Движение транспорта оказалось затруднено. Автомобильная пробка растянулась до улицы Стромынка. Причины произошедшего и степень виновности участников ДТП устанавливаются.

  • 41
  • 1

Комментарии (1)

  • tim777
    17:46
    АГН в 17:34: http://www.mskagency.ru/materials/2642548
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

15 0
16:51 | Artem_077
На востоке столицы идёт дождь: на дорогах лужи
40 0
15:22 | andrey120589
Семь автомобилей столкнулись минувшей ночью в ДТП на Люблинской улице в Москве
40 0
01.03 21:43 | Uwis
Ночь на катке в парке «Сокольники»
150 2
23.10.2016 21:44 | Max_019
В Сокольниках реконструировали мост конца XIX века