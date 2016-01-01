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На востоке столицы идёт дождь: на дорогах лужи

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
16:51
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Дождь на востоке столицы.

  • 15
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Комментарии (0)

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