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Яма-ловушка в Иваново

Автор:
voditeli
Дата публикации:
00:46
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Глубокая яма в микрорайоне Московский города Иваново. За день в ней застряли две машины.

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