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Многочисленные ямы на Дубнинской улице в Москве

Автор:
Max_019
Дата публикации:
02.03 23:55
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На Дубнинской улице в Северном административном округе дорога в многочисленных ямах. Это касается начала улицы и конца. На остальных участках дорог асфальт был положен летом. В самом начале улицы яма на яме. После обращений на проект "Наш город" ямы за последние 2 года латались неоднократно. Все заплатки поотлетали и снова красуются дыры. Будет ли летом заменён асфальт на данных участках - покажет время.

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