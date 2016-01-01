Многочисленные ямы на Дубнинской улице в Москве
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 02.03 23:55
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На Дубнинской улице в Северном административном округе дорога в многочисленных ямах. Это касается начала улицы и конца. На остальных участках дорог асфальт был положен летом. В самом начале улицы яма на яме. После обращений на проект "Наш город" ямы за последние 2 года латались неоднократно. Все заплатки поотлетали и снова красуются дыры. Будет ли летом заменён асфальт на данных участках - покажет время.
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