Разбитые астраханские дороги

Автор: android30rus Дата публикации: 02.03 23:32

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Живу в городе Астрахань, автомобиль ставлю в гараж в гаражном кооперативе №10 с 1998 года. Транспортный налог плачу постоянно, который с момента покупки первого автомобиля вырос в десятки раз. Дорога в гараж окончательно исчезла, превратилась в полигон для испытания внедорожной техники. Каждый раз, когда я пользуюсь автомобилем, мне приходится преодолевать данный участок "дороги". Альтернативный выезд из гаража ни чем не лучше. Мой автомобиль получил повреждения, которые отображены в акте осмотра. На письма в администрацию города получил ответ, что в планах на ближайшие годы ремонт дороги не предвидится, выплачивать компенсацию за повреждения не будут.