Собака спасателей не обнаружила четвертого пострадавшего на Калужском шоссе

Подразделения МЧС продолжают работу на месте обрушения тоннеля на Калужском шоссе. Ведётся поиск рабочего

На Калужском шоссе обрушился строящийся тоннель

На место обрушение тоннеля на Калужском шоссе прибыли экстренные службы города

На место обрушения тоннеля на Калужском шоссе прибыл вертолёт ЦЭМП

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Разбитые астраханские дороги

Разбитые астраханские дороги

Автор:
android30rus
Дата публикации:
02.03 23:32
  • 14
  • 0

Живу в городе Астрахань, автомобиль ставлю в гараж в гаражном кооперативе №10 с 1998 года. Транспортный налог плачу постоянно, который с момента покупки первого автомобиля вырос в десятки раз. Дорога в гараж окончательно исчезла, превратилась в полигон для испытания внедорожной техники. Каждый раз, когда я пользуюсь автомобилем, мне приходится преодолевать данный участок "дороги". Альтернативный выезд из гаража ни чем не лучше. Мой автомобиль получил повреждения, которые отображены в акте осмотра. На письма в администрацию города получил ответ, что в планах на ближайшие годы ремонт дороги не предвидится, выплачивать компенсацию за повреждения не будут.

  • 14
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.