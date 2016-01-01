МЧС предупреждает о тумане в столичном регионе в ночь на 3 марта

Автор: Uwis Дата публикации: 22:09

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МЧС предупреждает о тумане с вечера 2 марта до утра 3 марта в столичном регионе, который может осложнить ситуацию на дорогах.