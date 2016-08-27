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5 километров бездорожья на Федеральной трассе А-121 на границе Ленинградской области с Карелией

Автор:
Viktor Voroshilov
Дата публикации:
02.03 22:59
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Репортаж для конкурса Дороги России. Почти 5 километров бездорожья на Федеральной трассе А-121 пришлось проехать сегодня по дороге в Карелию. На моем пути из Нижнего Новгорода в город Куркиёки этот участок был самым отвратительным. Средняя скорость около 20 км в час. Асфальта не было видно вообще. Но зато в достатке гранитная крошка, ямы и лужи! Было ощущение, что я сбился с дороги и еду по какому-то глухому, богом забытому тупику! Пришлось звонить местным жителям, которые меня успокоили. Выяснилось что я не потерялся и несколько километров придётся потерпеть. Оказывается долгое время этот участок был бесхозным из-за того, что находится на самой границе регионов. Какая-то прям нейтральная полоса получилась. Но сейчас разобрались кто будет ремонтировать и обслуживать. В ближайшее время жители ждут долгожданных работ по капитальному ремонту и приведению дороги в надлежащий вид! Самое интересное что прямо под указателем "Добро пожаловать в Карелию" начинается отличный асфальт! Такое ощущение, что другая страна. А может быть их губернатора не сажать нужно было, а на "перевоспитание" поменять с ленинградским, на испытательный срок и посмотреть что из этого выйдет! Того глядишь и здесь появилась бы шикарная дорога.

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