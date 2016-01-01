Три человека пострадали в ДТП на Косинском шоссе на востоке Москвы
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 01:13
-
- 46
Три человека получили травмы в результате ДТП на востоке Москвы. На пересечении Косинского шоссе с Салтыковской улицей столкнулись три легковых автомобиля. В результате аварии один из автомобилей опрокинулся на крышу и пролетел на крыше около 15 метров, а в автомобиле "Митсубиси" оказался зажат водитель. Прибывшие на место аварии пожарно-спасательные подразделения деблокировали пострадавшего и передали медикам. Всего в ДТП пострадали три человека, их госпитализировали. Все обстоятельства случившегося выясняются.
- 46
Комментарии (0)