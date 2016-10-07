Жителей травят ферросплавами в городе Губкин Белгородской области

Автор: werwolwer Дата публикации: 11:36

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Вот уже два года жителей города Губкин травит предприятие, на котором плавят ферросплавы, которое по законодательству должно находится не ближе чем 1 км от жилой зоны. Однако фактически, как видно на карте, там нет даже 10 метров. Выбросы из трубы, выпадают на почву, дома, огороды в виде порошка синего, красного, зеленого и других цветов. Приезжавшие на вызов правоохранительные органы, собрав данный порошок и отправив его на экспертизу, прислали решение "В собранном порошке синего цвета наркотических веществ не обнаружено."