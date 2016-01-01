Дороги и тротуары подтапливает талой водой в Липецке

Автор: Noxwell Дата публикации: 11:39

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Забитая ливневая канализация, вся вода которая должна уходить, бьет фонтаном из колодца у дома по ул. Циолковского, д. 17 в городе Липецк.