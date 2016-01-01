Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

В Челябиске снег убирают с помощью гироскутера

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Дороги и тротуары подтапливает талой водой в Липецке

Дороги и тротуары подтапливает талой водой в Липецке

Автор:
Noxwell
Дата публикации:
11:39
  • 12
  • 0

Забитая ливневая канализация, вся вода которая должна уходить, бьет фонтаном из колодца у дома по ул. Циолковского, д. 17 в городе Липецк.

  • 12
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

11 0
10:53 | duh-19701
Сильный туман опустился на Санкт-Петербург
8 0
12:14 | FenixUFA
Местные жители идут по проезжей части, подвергая жизнь опасности в Уфе
70 0
11:33 | vasiliy2017
Дороги завалены снегом в п.г.т. Килемары Республики Марий Эл
30 0
02.03 14:47 | Справедливый Донской край
Подтопленная дорога в городе Донской Тульской области
101 0
10.02 13:43 | mreportertv
Дрифт на "Жигулях" устроили автомобилисты в Липецке