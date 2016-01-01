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Сильный туман опустился на Санкт-Петербург

Автор:
duh-19701
Дата публикации:
10:53
  • 11
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Утренний туман в Петербурге. Видимость упала до нескольких десятков метров.

  • 11
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Комментарии (0)

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