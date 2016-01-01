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Дворы завалены снегом в Кемерово

Автор:
Kemerovovillage
Дата публикации:
11:45
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Чистят дворы от снега. Хорошо. Но: - снег не вывозят, управляющая компания экономит на вывозе, баррикады высотой по 3 м, по которым будут лазить дети. И кто гарантирует из безопасность при этом? - погрузчик работает один, территория не огорожена для проведения работ с участием крупногабаритной техники, здесь же ходят люди одновременно с работой погрузчика, никого из управляющей компании нет для присмотра. Лишь бы отчитаться, что дворовая территория убрана. Только вот как убрана.

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