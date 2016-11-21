Местные жители против закрытия рынка в селе Углянец Воронежской области

Автор: Maksim Alekhin Дата публикации: 16:35

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Рынок селу нужен, но в другом месте и более цивилизованный и комфортный, Мнение торговцев: нам нужны рабочие места, деньги, чтобы кормить семьи. Рынок нужен. В Углянце много земли. Мнение жителей: рынок нужен не только для покупок в шаговой доступности продуктов, но и для общения. Мнение жителей: рынок нужен, но только не в центре. В центре должен быть очаг культуры. Мнение жителей: мы за рынок, но в другом месте. Рынок должен быть комфортным и цивилизованным.