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Инновационный ямочный ремонт в Пскове

Автор:
Убитые Дороги
Дата публикации:
12:22
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Управление городского хозяйства рассказало на сайте города Пскова (http://pskovgorod.ru/news.html?id=12684) о технологии проводимого сегодня ремонта дорог: "в выбоины укладывается асфальт, перед этим производится выдувание воды, щебня и сора, просушивание поврежденного участка дороги, обработка существующей кромки асфальта и основания битумной эмульсией". Работы проводились подрядными организациями, работающими по муниципальным контрактам. Подрядчики, в первую очередь, приступили к работам на улице Юбилейной и Чудской. Также в УГХ пояснили, что работы выполняются и будут выполняться прежде всего с учетом допустимых погодных условий. ул. Юбилейная По факту оказалось, что поверхность не подготавливается, не проводится фрезерование, не осушается должным образом, а асфальт, который уже успел охладиться, закатывают в лужи. При виде активистов, работы останавливаются и через какое-то время поняв, что никто расходиться не собирается - продолжили закатывать асфальт в лужи. На объект приехали двое представителей УГХ, которые ответили что работы проводятся согласно технологиям и комментировать отказались. В кадре активисты общественной организации Убитые дороги: с бородой - Николай Мельков другой - Дмитрий Цопов в черной куртке Семенова Наталия Николаевна - начальник дорожного отдела УГХ в красной - Макарова Татьяна Ивановна - главный специалист дорожного отдела УГХ Андрей Моспанов, водитель

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