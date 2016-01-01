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Два автомобиля столкнулись в Екатеринбурге

Автор:
yury.urusov
Дата публикации:
10:45
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Два автомобиля столкнулись на ул. Шаумяна в Екатеринбурге. Автомобили получили серьезные повреждения. О пострадавших не сообщается.

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