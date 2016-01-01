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Асфальт укладывают в лужи в Пскове

Автор:
Убитые Дороги
Дата публикации:
12:25
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В Пскове, в Гаражном проезде дорожники закидывают лопатами асфальт в лужи.

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