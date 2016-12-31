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Главная  /  Репортажи  /  На базе отдыха в поселке Лосево в Ленинградской области отдыхаюдим дают хлеб с плесенью

На базе отдыха в поселке Лосево в Ленинградской области отдыхаюдим дают хлеб с плесенью

Автор:
Viktor Voroshilov
Дата публикации:
12:39
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База отдыха и туризма Лосевская. Посёлок Лосево, Ленинградская область. Через "букинг" забронировал ночёвку в этом гостиничном комплексе. Завтрак включён в стоимость. Утром 3 марта официант подал на стол корзиночек с ломтиками батона. Пару я скушал. Они были не первой свежести, так же как и ржаной хлеб на ужине. На оставшихся кусочках на корке обнаружил плесень! Сильно расстроился и возмутился! Показал официанту и управляющей кафе. Они согласились, объяснив что свежий хлеб заказали, но его ещё не привезли. Начав писать заявление в книге жалоб, обнаружил подобную запись от постояльцев 14 февраля 2017. С ней генеральный директор не был ознакомлен, как на предыдущих. А все потому что он находится в отпуске! А раз в отпуске, то можно людей травить хлебом с плесенью !

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