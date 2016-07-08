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Главная  /  Репортажи  /  Сточные воды с мальками рыбы текут в городе Вязьма

Сточные воды с мальками рыбы текут в городе Вязьма

Автор:
facebook1224381114284156
Дата публикации:
12:46
  • 16
  • 0

В городе Вязьма по улице Полины Осипенко из канализации выплывает рыба.

  • 16
  • 0

Комментарии (0)

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