В Великом Новгороде подтоплены дворы

Автор: Tigrenok262 Дата публикации: 12:37

4

4 1

Две недели стоит у нас потом. Звонила в жилищную инспекцию, управляющую компанию, водоканал - всем абсолютно наплевать на нашу проблему.