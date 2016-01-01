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В Великом Новгороде подтоплены дворы

Автор:
Tigrenok262
Дата публикации:
12:37
  • 4
  • 1

Две недели стоит у нас потом. Звонила в жилищную инспекцию, управляющую компанию, водоканал - всем абсолютно наплевать на нашу проблему.

  • 4
  • 1

Комментарии (1)

  • MR_Denis
    12:39
    Уважаемый автор, укажите адрес, по которому вы сняли данную проблему.
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