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Главная  /  Репортажи  /  Ававрийное состояние дома в городе Гремячинске Пермского края

Ававрийное состояние дома в городе Гремячинске Пермского края

Автор:
dok-rep
Дата публикации:
12:55
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В ночь с 25 на 26 февраля 2017 года в доме 9 по улице Молодежной в городе Гремячинск Пермского края произошло разрушение вентиляционных кирпичных труб и их частичный сход с крыши с лавиной снега. За всю зиму управляющая компания Жилкомфорт крыши ни разу не чистила на доме. Часть кирпичей осталась лежать на крыше, угрожая в любой момент падать на головы прохожим, входящим в подъезд. Из управляющей компании 26 февраля 2017 года приходила женщина, проверила вентиляцию и сказала подписать уведомление, что мы, жильцы предупреждены о том, что у нас чрезвычайная обстановка в подъезде, что нам может упасть на голову кирпич и взорваться газ, в общем мы оповещены, а значит теперь сами будем виноваты, если что-то случиться. Сегодня 03 марта 2017 года. Кирпичи лежат на крыше, за ними еще очень много снега, который скоро начнет падать. К нам сегодня приходили сотрудники горгаза с угрозой отключить газ поскольку пользоваться газом нельзя, потому что трубы вентиляции разрушены. заставили написать заявление, что отказываемся от отключения газа и сами будем виноваты если, взорвется подъезд. Помогите! Очень страшно. Дороги к подъездам дома нет, что видно на видео. Узенькая тропка. Если случится что-то плохое, например, пожар, нам даже невозможно будет эвакуироваться.

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