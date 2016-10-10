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Информационное табло о правилах поведения на эскалаторе

Автор:
Uwis
Дата публикации:
12:02
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Информационное табло о правилах поведения на эскалаторе установили на переходе со станции "Киевская"- Кольцевая на Филевскую линию метро.

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