В Севастополе на улице Циолковского на теплотрассу обвалилась подпорная стенка

Автор: Igor Ryabov Дата публикации: 12:35

7

7 0

В Севастополе произошло обрушение подпорной стенки на теплотрассу. Трубопровод не поврежден.