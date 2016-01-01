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Главная  /  Репортажи  /  В Севастополе на улице Циолковского на теплотрассу обвалилась подпорная стенка

В Севастополе на улице Циолковского на теплотрассу обвалилась подпорная стенка

Автор:
Igor Ryabov
Дата публикации:
12:35
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В Севастополе произошло обрушение подпорной стенки на теплотрассу. Трубопровод не поврежден.

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