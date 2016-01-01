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Главная  /  Репортажи  /  Большая яма на дороге во 2-м Иртышском проезде на востоке столицы

Большая яма на дороге во 2-м Иртышском проезде на востоке столицы

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
12:30
  • 8
  • 0

Ночью здесь пробили колёса несколько машин.

  • 8
  • 0

Комментарии (0)

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