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Тысячи верующих идут на пятничный намаз в Соборную мечеть на проспекте Мира

Автор:
Uwis
Дата публикации:
12:51
  • 19
  • 0

Тысячи верующих собираются в Соборной мечети на проспекте Мира на пятничный намаз.

  • 19
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