Стаи бродячих собаки на улицах Нижнего Новгорода

Автор: Munchhausen Дата публикации: 16:12

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Стая диких, бродячих собак была замечена в одном из дворов Нижнего Новгорода. Своим наличием, они угрожают жизни и здоровью граждан.