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Главная  /  Репортажи  /  Стаи бродячих собаки на улицах Нижнего Новгорода

Стаи бродячих собаки на улицах Нижнего Новгорода

Автор:
Munchhausen
Дата публикации:
16:12
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Стая диких, бродячих собак была замечена в одном из дворов Нижнего Новгорода. Своим наличием, они угрожают жизни и здоровью граждан.

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