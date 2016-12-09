Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

В Челябиске снег убирают с помощью гироскутера

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Музыкально-поэтическая встреча в вестибюле Московского метрополитена

Музыкально-поэтическая встреча в вестибюле Московского метрополитена

Автор:
Sargo
Дата публикации:
14:28
  • 15
  • 0

В северном вестибюле станции метро "Маяковская" состоялась музыкально-поэтическая встреча.

  • 15
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

23 0
15:43 | Гринфельд Павел
Во Всемирный День писателя в вестибюле станции метро «Маяковская» состоялось музыкально-поэтическое представление
15 0
12:02 | Uwis
Информационное табло о правилах поведения на эскалаторе
66 0
09.12.2016 13:37 | mreportertv
Житель Вилючинска встретил на дороге медведя
30 0
05.10.2016 17:44 | tim777
9 октября центральный участок Замоскворецкой линии метро будет закрыт