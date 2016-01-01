Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

В Челябиске снег убирают с помощью гироскутера

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Ямы на дорогах в посёлке Товарково Калужской области

Ямы на дорогах в посёлке Товарково Калужской области

Автор:
Anastasiya_K
Дата публикации:
16:23
  • 14
  • 0

Растаял снег-растаял асфальт. В посёлке Товарково Калужской области на дорогах образовались многочисленные ямы.

  • 14
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

25 0
18:58 | alextsaryev99
Дорожные ямы на Волжском бульваре в Москве
20 0
16:28 | qzaff
Многочисленные ямы образовались на одной из дорог в Брянске
19 0
13:01 | Maxkmv
Разбитая дорога в городе Минеральные воды
68 0
26.02 00:57 | annastile
Неочищенный пешеходный переход в Обнинске
55 0
20.02 21:14 | reporter40
Крупная авария водопровода в Калуге