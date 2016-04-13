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Во Всемирный День писателя в вестибюле станции метро «Маяковская» состоялось музыкально-поэтическое представление

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
15:43
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Во Всемирный День писателя, в вестибюле станции метро «Маяковская» состоялось музыкально-поэтическое представление. День писателя отмечается по всему миру 3 марта. Для пассажиров выступили популярные российские поэты и исполнители проекта «Музыка в метро». Группа Mos Metro Pro Quartett и музыкант Павел Пикалов сыграли зажигательные мелодии, знаменующие пробуждение природы от зимнего сна.

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