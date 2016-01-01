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Главная  /  Репортажи  /  Ямы и подтопления на дороге в городе Новомосковск

Ямы и подтопления на дороге в городе Новомосковск

Автор:
vkontakte6478224
Дата публикации:
16:26
  • 17
  • 1

Таяние снега, большие ямы на дорогах и подтопление проезжей части на улице Центральная в городе Новомосковск.

  • 17
  • 1

Комментарии (1)

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