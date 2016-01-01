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Многочисленные ямы образовались на одной из дорог в Брянске

Автор:
qzaff
Дата публикации:
16:28
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Растаял снег, растаяли дороги и так каждый год. Многочисленные ямы образовались на Почтовой улице в Брянске.

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