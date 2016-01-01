Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

В Челябиске снег убирают с помощью гироскутера

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Выставка "Фотоника-2017" в Экспоцентре

Выставка "Фотоника-2017" в Экспоцентре

Автор:
Sargo
Дата публикации:
18:11
  • 9
  • 0

12 международная специальная выставка оптической, лазерной и оптоэлектроной техники.

  • 9
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

5 0
19:00 | LaimeLaim
Заключительные работы по демонтажу светодиодных праздничных конструкций в столице
23 0
12:51 | Uwis
Тысячи верующих идут на пятничный намаз в Соборную мечеть на проспекте Мира
21 1
02.03 13:47 | Sargo
Выставка оборудования, продукции и услуг ресторанного бизнеса "FOODSERVICE MOSCOW 2017"
25 2
20.02 17:27 | Sargo
Международная выставка "Инлегмаш" открылась в Москве