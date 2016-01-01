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Подготовка столицы к весеннему сезону

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:59
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После зимнего сезона коммунальные службы отмывают тротуары и скамейки от грязи, чистят газоны от мусора, освежают тротуары водой.

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