В ночь с 4 на 5 марта 2017 года будут отменены рейсы поездов «Аэроэкспресс» с Павелецкого вокзала в аэропорт Домодедово

Автор: Uwis Дата публикации: 20:40

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В связи с проведением ремонтных работ на Московской железной дороге вносятся следующие изменения в расписание движения поездов «Аэроэкспресс» в ночь с 4 на 5 марта 2017 года. Рейсы с Павелецкого вокзала в аэропорт Домодедово в 19:30, в 20:00, в 20:30, в 21:00, в 21:30, в 22:00, в 22:30, в 23:00, в 23:30, в 00:00 и в 00:30 отменены. Рейсы из аэропорта Домодедово на Павелецкий вокзал в 20:30, в 21:00, в 21:30, в 22:00, в 22:30, 23:00, в 23:30, в 00:00, в 06:00 и в 06:30 ОТМЕНЕНЫ. Компания «Аэроэкспресс» просит учитывать эту информацию при планировании поездок и приносит извинения за возможные причиненные неудобства.