Провалы на дороге в Подольске

Автор: Olorwe Дата публикации: 11:48

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После проведения центральной канализации к частному дому инициатор работ не озаботился благоустройством. В результате весенние воды вызвали обрушение грунта, появились ямы глубиной и шириной более метра. Проезжающая по дороге газель провалилась. Заказчик проведенных работ по прокладке канализации отказывается заниматься исправлением собственной оплошности. Проезд к ряду домов полностью заблокирован. Ни пожарная, ни скорая больше не могут подъехать к этим домам. Ямы растут каждый день, становясь все шире и глубже.