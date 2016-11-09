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Главная  /  Репортажи  /  Яма под лужей, в которой теряют защиты арок автомобили в Курске

Яма под лужей, в которой теряют защиты арок автомобили в Курске

Автор:
evgen46
Дата публикации:
03.03 22:50
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Яма - убийца подвесок расположена на перекрёстке курских улиц Харьковская и Резиновая.

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